Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

20.08.2019 22:22

Diyarbakır'da 11 yıl önce taksi şoförünü darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır merkezde 2008 yılında müşteri için çıkan kavga sonucu darbedilerek öldürülen Mehmet Narin'in katil zanlısı olarak aranan taksici Yılmaz A'nın (45) Kocaeli'de olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet zanlısını Körfez ilçesinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yılmaz A. hakkında "kasten adam öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "yaralama" suçlarından, Diyarbakır ve Erzincan Başsavcılıklarınca yakalama kararı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA