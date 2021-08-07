Cinayet şüphelisi tutuklandı, baba- oğul vuruldukları mezarlıkta defnedildi
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Cinayet şüphelisi tutuklandı, baba- oğul vuruldukları mezarlıkta defnedildi

Cinayet şüphelisi tutuklandı, baba- oğul vuruldukları mezarlıkta defnedildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta tartıştığı Yavuz (63) ile oğlu Ümit (21) Baykal'ı tabancayla vurarak, öldüren Mahsur Ünlü (57), mahkemece tutuklandı.

NİĞDE'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta tartıştığı Yavuz (63) ile oğlu Ümit (21) Baykal'ı tabancayla vurarak, öldüren Mahsur Ünlü (57), mahkemece tutuklandı. Baba ile oğlunun cenazeleri ise vuruldukları mezarlıkta toprağa verildi. 

Mansur Ünlü ile Yavuz Baykal arasında bir süre önce, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluştu. Ünlü, aralarındaki anlaşmazlığı konuşmak üzere dün akşam saatlerinde Yavuz Baykal ve oğlu Ümit Baykal ile Bor ilçesinde köy mezarlığında buluştu. Görüşme sırasında aralarında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünlü, yanında getirdiği tabancayla baba ile oğluna ateş açtı. Mermilerin isabet etmesiyle ağır yaralanan Yavuz Baykal ile Ümit Baykal, kanlar içinde yere yığılırken, Mansur Ünlü ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba ile oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Mahsur Ünlü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VURULDUKLARI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yavuz Baykal ile oğlu Ümit Baykal'ın cenazeleri, köyde kılınan namazın ardından Mansur Ünlü tarafından vuruldukları mezarlıkta toprağa verildi.


Cinayet şüphelisi tutuklandı, baba- oğul vuruldukları mezarlıkta defnedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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