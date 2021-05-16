Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da bayramda barışmak için bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Muhammet Kıcır'ın (29) vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Ferit ve Emrah Kasap kardeşler ile onlara yardım eden Caner Y. (27) ve Batuhan H.