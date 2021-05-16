Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da bayramda barışmak için bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Muhammet Kıcır'ın (29) vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Ferit ve Emrah Kasap kardeşler ile onlara yardım eden Caner Y. (27) ve Batuhan H.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da bayramda barışmak için bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Muhammet Kıcır'ın (29) vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Ferit ve Emrah Kasap kardeşler ile onlara yardım eden Caner Y. (27) ve Batuhan H. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferit Kasap çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN