Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı
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Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı

Tartıştıkları bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karışan baba ve oğlu, bir arazide saklandıkları barakada cinayet büro ekiplerince gözaltına alındı.

10.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:09

Tartıştıkları bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karışan baba ve oğlu, bir arazide saklandıkları barakada cinayet büro ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, baba H.K. ve oğlu A.K. ile H.A, 2 Haziran'da saat 18.30 sıralarında Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 862. Sokak'ta sohbet etmeye başladı.

Sohbet sırasında H.A'nın, baba ve oğlunu "insanları kandırarak haksız kazanç elde etmek" ile suçlaması üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında yaşanan kavgada baba ile oğlu, H.A'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlılarının tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

610 dakikalık kamera görüntüsü incelendi

Cinayet büro polisleri, olay yerinden itibaren şüphelilerin kaçtıkları istikamette bulunan ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çalışma kapsamında, Mamak'ta 20, Sincan'da 93 güvenlik kamerası, Sıhhiye civarında Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine (KGYS) entegre 8 kamera ve dolmuş içi kamerasının kaydettiği toplam 610 dakikalık görüntü saniye saniye tarandı.

Zanlıların, olay yeri yakınlarından bindikleri EGO otobüsüyle Sıhhiye'ye, buradan bir başka otobüsle Sincan'a, Sincan Lale durağından bindikleri dolmuşla Sincan Atatürk Mahallesine, buradan da son olarak Etimesgut Yeşilova mevkisinde bulunan bir araziye gittikleri tespit edildi.

Barakada yakalandılar

Zanlıların bu araziden çıkış yaptıkları ana ilişkin görüntünün olmaması nedeniyle yaklaşık 200 dönümlük arazideki yeşil alan, boş baraka ve metruk binalar tek tek kontrol edildi.

Olayın üzerinden 30 saat geçtikten sonra saklandıkları bir barakada tespit edilerek gözaltına alınan cinayet zanlısı baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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