Cinayet hükümlüsü Didim'de yakalandı
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Cinayet hükümlüsü Didim'de yakalandı

Cinayet hükümlüsü Didim'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 10 yıl önce bir reklam şirketinde çalışan Yusuf Yılmaz'ın (32) öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle 33 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Abdurrahman Apçin (39) Aydın'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 10 yıl önce bir reklam şirketinde çalışan Yusuf Yılmaz'ın (32) öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle 33 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Abdurrahman Apçin (39) Aydın'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalandı.

Ortaca'da yaşayan evli, 1 çocuk babası reklamcı Yusuf Yılmaz, 12 Şubat 2011 tarihinde iş çıkışı evine dönmedi. Bunun üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Yılmaz'ın kaybolmadan önce en son Serdar Apçin (32) ve ağabeyi Abdurrahman Apçin (39) ile görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine hırsızlıktan sabıkalı Serdar Apçin ile ağabeyi gözaltına alındı. Sorgularında suçlarına itiraf eden şüphelilerden Serdar Apçin, aynı mahallede oturdukları Yılmaz'ın eşi Fatma Apçin ile ilişkisi olduğunu belirterek, "Atatürk Bulvarı'ndaki bir barda Yılmaz ile içki içtik. Bar çıkışında içmeye devam etmek için birlikte 48 E 1552 plakalı otomobilime binip, Dalaman Çayı'nın geçtiği Çaylı Mahallesi, Bend Ağzı mevkiindeki Bereket Hidroelektrik Santrali'ne gittik. Burada Yılmaz ile aramızda tartışma çıktı. Kendisini santralin kanalındaki suya ittik. Ardından da av tüfeğiyle üç el ateş edip, kaçtık" dedi.

Bunun üzerine bölgede arama yapan ekipler, şüphelilerin gösterdiği yere yaklaşık 1 kilometre mesafede Yılmaz'ın mazgala takılı cesedini buldu. Yapılan incelemede Yusuf Yılmaz'ın başından saçmayla vurulduğu belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine kondu.DİDİM'DE YAKALANDI

Yargılama sırasında tahliye edilen Abdurrahman Apçin, 'kasten adam öldürme' suçundan bir süre önce 33 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muğla İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan Apçin'in 48 AEV 195 plakalı otomobil ile Didim istikametine geldiği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edilip Akbük Mahallesi uygulama noktasında takibe alınan otomobil Denizköy kavşağında durduruldu. Gözaltına alınan Abdurrahman Apçin'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Cinayet hükümlüsü Didim'de yakalandı
Cinayet hükümlüsü Didim'de yakalandı
Cinayet hükümlüsü Didim'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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