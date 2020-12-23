Çınarcık'ta "Hayır Çarşısı" açıldı
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Çınarcık'ta "Hayır Çarşısı" açıldı

23.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:27
Çınarcık'ta

AK Parti Çınarcık Kadın Kolları tarafından "iyilik her yerde" projesiyle başlatılan giysi yardımı artık "Hayır Çarşısı" olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara hafta içi hizmet verecek.

AK Parti Çınarcık Kadın Kolları tarafından "iyilik her yerde" projesiyle başlatılan giysi yardımı artık "Hayır Çarşısı" olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara hafta içi hizmet verecek.

"İyilik her yerde" diyerek çıktıkları yolda katkısı olan herkese şükranlarını sunan AK Parti Çınarcık Kolları Başkanı Gülsen Turşak, "Teşkilatımızın büyük bir emek ve özverisi ile hazırladığımız Hayır Çarşımız bugün itibariyle faaliyete geçmiştir. Her gün hafta içi arasında açık olacaktır. Bugüne kadar katkısı olan, bugünden sonra da katkı sunacak tüm hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Eşi Elif Soyer, Yalova Kadın Kolları Başkanı Seliha Dicle Şimşek, Çınarcık İlçe Başkanı Hüseyin Günay, Yalova Ak Parti İl Genel Meclis Başkan Vekili Murat Kaya, ilçe teşkilatı ve Çınarcık Kadın Kolları Hayır Çarşısı açılışına Katıldılar. - YALOVA

Çınarcık'ta 'Hayır Çarşısı' açıldı
Çınarcık'ta 'Hayır Çarşısı' açıldı
Çınarcık'ta 'Hayır Çarşısı' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:27:36. #1.14#
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