Çınar Mert neden öldü? Çınar Mert olayı nedir?
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Çınar Mert neden öldü? Çınar Mert olayı nedir?

05.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:54
Çınar Mert neden öldü? Çınar Mert olayı nedir?

Esenyurt Mahallesinde yaşayan ve 8 yaşında olduğu belirlenen Çınar Mert komşusunun İnternet erişimine bağlanmak istedi. Bunun için internet hattını çekmek isteyen Çınar Mert çatıya çıktı. Çatıdan düşen Çınar Mert hayatını kaybetti.

EBA'ya bağlanmak için komşusunun internetini kullanmak isteyen Çınar Mert 4. kattan düşerek vefat etti. Duruma isyan edn babası: "Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey.Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti.Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim!" dedi.

ÇINAR MERT NEDEN ÖLDÜ?

4. kattan düşerek hayatını kaybeden Çınar Mert'in ailesi oldukça üzgün ve umutsuzlar. Yapılan açıklama ve raporda düşmeye bağlı ölümü kesinleşen minik Çınar, babsının peşinden çatıya çıkmak istemişti.

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Haber Yorumları (2)
USAK: kim suçlanıcak şimdi
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MERVE: küçücük çocukların ölümü berbat bişey ya
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500
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