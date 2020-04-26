Çin, sorunlu olduğu tespit edilen 89 milyon maskeye el koydu Covid-19 salgını sırasında birçok kez yurt dışına ihraç ettiği sorunlu maskelerle gündeme gelen Çin'de sağlık normlarına uygun olmayan 89 milyondan fazla maske ele geçirildi

Covid-19 salgını sırasında birçok kez yurt dışına ihraç ettiği sorunlu maskelerle gündeme gelen Çin'de sağlık normlarına uygun olmayan 89 milyondan fazla maske el konuldu. Çin'de piyasa denetimi idaresi yetkilisi Gan Lin cuma günü yaptığı basın açıklamasında, normlara uygun olmayan 89 milyondan fazla maske ve 418 bin adet koruyucu ekipmanın ele geçirildiğini açıkladı. El konulan ürünlerin kaçının ihracata yönelik olduğu belirtilmedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com