Çin, sorunlu olduğu tespit edilen 89 milyon maskeye el koydu
Covid-19 salgını sırasında birçok kez yurt dışına ihraç ettiği sorunlu maskelerle gündeme gelen Çin'de sağlık normlarına uygun olmayan 89 milyondan fazla maske ele geçirildi
26.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:36
Covid-19 salgını sırasında birçok kez yurt dışına ihraç ettiği sorunlu maskelerle gündeme gelen Çin'de sağlık normlarına uygun olmayan 89 milyondan fazla maske el konuldu.
Çin'de piyasa denetimi idaresi yetkilisi Gan Lin cuma günü yaptığı basın açıklamasında, normlara uygun olmayan 89 milyondan fazla maske ve 418 bin adet koruyucu ekipmanın ele geçirildiğini açıkladı. El konulan ürünlerin kaçının ihracata yönelik olduğu belirtilmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com