Çin, Pakistan'daki çekirge istilasına yardım için 100 bin ördek yolluyor

27.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:49

Dünya bir yandan Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle uğraşırken bir yandan da çekirge istilası baş göstermiş durumda. Çekirge istilasından en fazla etkilenen ülkelerden olan Pakistan'a yardım elini Çin uzattı. Çin, Pakistan'a 100 bin ördekten oluşan ördek ordusu yollamayı planlıyor.

PAKİSTAN'DAKİ TARIM ALANLARI KASIM AYINDAN BERİ ÇEKİRGE İSTİLASI ALTINDA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Dünya bir yandan da başka bir sıkıntıyla uğraşıyor: çekirge salgını.

Çekirge salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında Pakistan geliyor. Pakistan'da geçtiğimiz kasım ayının başından beri etkili olan çekirge istilası tarım alanlarını olumsuz etkiliyor.

YARDIM ÖNERİSİ ÇİN'DEN GELDİ

Pakistan'a yardım elini Çin uzattı. Çinli yetkililerin çekirge istilasına karşı önerisi ise Pakistan'a 100 bin adet ördek yollamak. Çin, bundan 20 yıl önce Xinjiang eyaletinde ortaya çıkan çekirge istilasında ördekle mücadele yöntemi kullanılmış ve başarıya ulaşılmıştı.

TAVUKLARDAN DAHA ETKİLİ

Uzmanlara göre ördekler çekirge istilasıyla mücadelede tavuklara göre daha etkili. Bunun başlıca nedeni ise tavuklar günde 70 çekirge yiyebilirken ördeklerde bu sayı 200'e ulaşabiliyor. Ayrıca tavuklar ayrı ayrı dolaşırken ördekler grup halinde dolaşıyor. Bu da ördeklerin kontrolünü daha kolay kılıyor.

Öte yandan dünyadaÇin'in haricinde Japonya, Güney Kore, Tayland, İran ve Fransa'da da çekirge istilasına karşı ördekler kullanılıyor.