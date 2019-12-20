Çin lideri Şi'den, Makao'nun Portekiz'den devralınmasının yıl dönümünde Hong Kong'a mesaj
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Çin lideri Şi'den, Makao'nun Portekiz'den devralınmasının yıl dönümünde Hong Kong'a mesaj

20 yıl önce Portekiz egemenliğinden Çin'e devredilen Makao'ya övgüler yağdıran Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'a üstü kapalı mesaj verdi. Şi, "Makao'nun başarısının en önemli sebebi vatanseverliğidir" diyerek Hong Kong'daki protestoculara imada bulundu.

20.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:17
Çin lideri Şi'den, Makao'nun Portekiz'den devralınmasının yıl dönümünde Hong Kong'a mesaj

Çin'in özerk bölgesi Makao'nun, egemenliğinden ana karaya devredilişinin 20'inci yıl dönümü kutlamalarında, "tek ülke, iki sistem" prensibinin altı çizildi.


Makao'nun milliyetçi tutumuna övgüler yağdıran Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in törende yaptığı konuşma, Pekin karşıtı eylemlerin devam ettiği diğer özerk bölge 'a üstü kapalı mesaj olarak yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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