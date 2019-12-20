Çin lideri Şi'den, Makao'nun Portekiz'den devralınmasının yıl dönümünde Hong Kong'a mesaj
20 yıl önce Portekiz egemenliğinden Çin'e devredilen Makao'ya övgüler yağdıran Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'a üstü kapalı mesaj verdi. Şi, "Makao'nun başarısının en önemli sebebi vatanseverliğidir" diyerek Hong Kong'daki protestoculara imada bulundu.
Çin'in özerk bölgesi Makao'nun, Portekiz egemenliğinden ana karaya devredilişinin 20'inci yıl dönümü kutlamalarında, "tek ülke, iki sistem" prensibinin altı çizildi.
Makao'nun milliyetçi tutumuna övgüler yağdıran Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in törende yaptığı konuşma, Pekin karşıtı eylemlerin devam ettiği diğer özerk bölge Hong Kong'a üstü kapalı mesaj olarak yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle