Çin'in Uygur politikalarına Japonya'da protesto

Uygurlar, Tibetliler ve bazı Çinli muhalifler, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya'nın Osaka kentinde Pekin yönetimini protesto etti.

Japonların da büyük ölçüde destek verdiği protesto yürüyüşünde Doğu Türkistan ve Tibet bayrakları taşıyan eylemciler, dünya liderlerinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e baskı yapmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle