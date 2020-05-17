Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu
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BBC

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, İsrail'in başkenti Tel Aviv şehir merkezinin dışında yer alan evinde ölü bulundu.

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'deki evinde ölü bulundu
17.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:05

Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, İsrail'in başkenti Tel Aviv şehir merkezinin dışında yer alan evinde ölü bulundu.

İsrail polisi sözcüsü olan Micky Rosenfeld, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Herzliya'daki evinde ölü bulunan Du Wei'nin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şubat ayının ortasında İsrail'e gelen Du Wei'nin eşi ve oğlunun kendisiyle İsrail'de olmadığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili ellerinde sağlam bir kanıt olmadan bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.

İsrail polisi ve adli tıp ekipleri, düşük bir duvarla çevrili olan ve bir bahçesi bulunan Du'nun evinde incelemelerde bulundu.

Du, daha önce Ukrayna'da Çin'in büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı.

Haaretz gazetesi, ilk belirlemelere göre çalışanların Du'yu yatağında bulduğunu ve şiddet belirtilerinin ilk safhada saptanmadığını aktardı.

Gazete, ülkenin acil tıp birimi Magen David Adom'a atıfta bulunarak ölümün kalple ilişkili bir nedeni olabileceğini belirtti; ancak kurumdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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ABD, İsrail'i uyarmıştı

Du, mayıs ayında İsrail basını ile yaptığı röportajda Çin'den İsrail'e vardıktan sonra koronavirüs yüzünden 14 gün evinde karantinada kaldığını söylemişti.

Israel Hayom gazetesinde 2 Nisan'da Du imzalı yayımlanan bir makalede ises Çin ve İsrail arasında koronavirüs kapsamında teknoloji alanında yapılan işbirliğine dikkat çekilmişti.

AFP'nin haberine göre bu makalenin ardından ABD İsrail'e Çin ile stratejik alanlarda işbirliğini daraltması gerektiği uyarısında bulundu.

Çin büyükelçiliği sözcüsü Wang Yongjun ise Jerusalem Post gazetesine bu iddiayı reddederek İsrail ve Çin arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de kazançlı olduğunu belirtti.

BBC

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