Çin'in Dikkat Çeken Üreticilerinden Meizu, İlk 5G'li Telefonunu 2020'de Çıkaracak

2018 yılının başlarında Meizu, 5G teknolojisi için planlar yapmaya başlamıştı. O zamanlar 5G standardını teknik olarak kullanamayan Çinli şirket, Haziran 2018'e geldiğinde resmen bu teknolojiyi oturtabileceği 5G standardına geçiş yaptı. 5G teknolojisinde ısrarcı olman Meizu, 2019'un üçüncü çeyreğinde 5G sinyal testini gerçekleştirmeyi, dördüncü çeyreğinde ise 5G terminallerinin deneme üretimine başlamayı umuyor. Meizu'nun ilk 5G'li telefonu da 2020 yılının ikinci çeyreğinde karşımıza çıkabilir.

Cep telefonlarına 5G yeteneklerini kazandırmak için 5G iletişim taban bandının kullanılması gerekiyor. Şu anda 5G piyasasında ise Qualcomm X50, Kirin Balong 5000, Samsung Exynos 5100 ve MediaTek Helio M70 olmak üzere dört adet 5G yongası mevcut. Bu yongalar arasında Kirin Balong 5000, henüz piyasaya çıkmadı; Samsung Exynos, henüz operatörlere açılmadı ve Qualcomm X50, yalnızca NSA standardını destekliyor. MediaTek Helio M70 ise Meizu dâhil birçok telefonda bulunmasına rağmen henüz resmi olarak çıkış yapmadı.

2020'nin ikinci çeyreğinde çıkması beklenen 5G'li cihazın ilk olarak şirketin ana pazarı olan Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Meizu'nun 5G destekli telefonlarıyla nasıl bir satış rakamı yakalayacağı şu an için büyük merak konusu.