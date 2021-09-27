Çin'in çocuklara karşı getirdiği video oyun yasaklarının aşılmasının ardından kurallar daha katılaştı

Video Oyun endüstrisi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor ancak Çinli bir oyun tasarımcısı Stone Shi'ye göre bu durum hiç de öyle değil. 27 yaşındaki Stone Shi, ilk işini 2018'de Pekin'in yeni oyunların onayını geçici olarak askıya almasıyla beraber başlattı. Ertesi yıl, hükümet reşit olmayanların oyun süresine yeni sınırlar koymasını söyledi. Birkaç hafta önce, kurallar daha da katılaştı ve 18 yaşından küçükler artık haftada sadece üç saat, hafta sonları ise öngörülen zamanlarda oynayabileceklerdi.

OYUN ENDÜSTRİSİ HAKKINDA HİÇ İYİ HABER DUYMUYORUZ

Stone Shi, "Oyun endüstrisi hakkında hiçbir zaman iyi bir haber duymuyoruz. Her yasak geldiğinde insanlar bunun video oyun endüstrisi için kıyamet günü olduğunu söylüyor. Oysaki her gün kıyamet günüdür." Şeklinde açıklama yaptı.

HÜKÜMET YASAKLARINI AŞACAK YOLLAR BULUYORLAR

Shi, çalışmaya devam ediyor ve her gün yüz milyonlarca Çinli oyun oynamaya devam ediyor. Reşit olmayanlar hala hükümet yasaklarını aşacak yollar buluyorlar. Tencent gibi Çinli teknoloji şirketleri, küresel mobil oyun endüstrisinin temel taşlarıdır. Ayrıca şirketler rekabetçi oyunları benimsemek, e-spor stadyumları inşa etmek ve üniversite öğrencilerinin bu konuda önemli rol oynamalarını sağlamak için elinden geleni yapıyor.

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GÜNLÜK 100 MİLYONDAN FAZLA AKTİF KULLANICI

Çin'in oyunlarla ilişkisi kesinlikle karmaşıktır. Ülkedeki önemli bir eğlence kaynağı olan oyunlar, gelişen ekonomik büyümenin sosyal ağları bozduğu ve uzun çalışma saatlerini sürdüğü bir ülkede sosyal bir çıkış ve kolayca erişilebilen bir hobi olarak sunuluyor. Örneğin çok oyunculu mobil oyun Honor of Kings günde 100 milyondan fazla aktif oyuncu sayısına sahip. Yetkililer ve birçok ebeveyn ise yıllardır bağımlılık ve dikkat dağınıklığı gibi potansiyel olumsuzluklardan endişe duyuyorlar.

Yetkililer 2019'da reşit olmayanların oyun sürelerini sınırlamaya başladığında, çocuklar yetişkinlerle bağlantılı hücresel sayılara erişmenin yollarını buldu. Birçoğu sadece ebeveynlerinin telefonlarını ödünç aldı ve oradan oynamaya başladılar.

Oyun tasarımcısı Stone Shi, çocukların diğer oyun benzeri eğlencelere taşındığını fark ettiğini söyledi. Yasaktan sonra, bir mağazada warhammer strateji tahtası oyunu için heykelcikleri inceleyen ve boyayan çok sayıda çocukla karşılaştığını belirtti.

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