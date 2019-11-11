Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu, OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşüyor
Çin’in çelik üreticisi Jingye Grubu’nun, Türkiye’den OYAK’ın da talip olduğu British Steel ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
11.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:46
Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu'nun, Türkiye'den OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
İki grup arasında 90 milyon dolara ulaşması beklenen satışın gerçekleşmesi halinde binlerce İngiliz çalışanına işten çıkartılmama güvencesi de verilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com