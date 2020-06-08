Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Tüm dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'i şimdi de sağanak yağış vurdu. Ülkenin güneyinde yağan kuvvetli yağış, 320 bin kişiyi etkilerken 14 bin hektarlık tarım alanı hasar gördü, yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olan Çin'i bu kez sağanak yağış vurdu. Ülkenin Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki sağanak yağışlar nedeniyle 320 bin kişinin hayatı olumsuz etkilendi. Çin medyasındaki habere göre, 14 bin hektarlık tarım alanı yağışlar nedeniyle hasar gördü ve bir kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. BAZI EVLER YIKILDI, YAĞIŞLAR SÜRECEK Bölgeye ait meteoroloji kurumu, 36 nehir için taşma uyarısı yaparken; Tianlin İlçesi'nde toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca, Hezhou kentindeki turistik noktaların yağışlar nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Yağışların birkaç gün daha süreceği açıklandı. İşte sel felaketine teslim olan Çin'den gelen son görüntüler; Kaynak: DHA