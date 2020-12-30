Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi (3)
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Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi (3)

30.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 07:50

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

14 gün test edilecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi (3)
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi (3)
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi (3)
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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