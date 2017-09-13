Çin'den Marawi'ye 65 Milyon Filipin Pezosu

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Zhao Jianhua, Marawi'de sürmekte olan çatışmalarda yaralanan askerlerin tedavisi için Filipin hükümetine 65 milyon Filipin Pezosu verildiğini açıkladı.



Çin, Marawi'de sürmekte olan çatışmalarda yaralanan askerlerin tedavisi için Filipin hükümetine 65 milyon Filipin Pezosu verdi. Filipinler Devlet Başkanlık Sarayı Malacanang'da gerçekleşen toplantıda Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yanı sıra Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetanoa, Filipinler Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano da oradaydı. - MANILA