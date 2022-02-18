Uçak türbülansa girince sancıları artan hamile kadın, kabin görevlilerinin yardımıyla doğum yaptı

Çin'in Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinden Sicuan eyaletinin Chengdu kentine gitmekte olan HU7303 sefer sayılı uçakta uçakta doğum sevinci yaşandı.

UÇAK GÖREVLİLERİ YARDIMINA KOŞTU

Geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda uçakta bulunan ve son aylarında olduğu bilinen hamile kadının uçağın türbülansa girmesiyle sancılarının gelmesinin ardından uçak görevlileri kadına yardıma koştu. 1 sağlık görevlisinin bulunduğu yolcu uçağında diğer görevlilerin de yardımlarıyla doğum gerçekleştirildi.

KABİNDEKİ YOLCULAR DOĞUMU ALKIŞLARLA KUTLADI

Uçakta bulunan tek hemşire ile birkaç uçuş görevlisi, cinsiyeti erkek olan bebeğin doğumu için el birliği yaptı. Bebek doğduğunda da, kabindeki yolcular doğumu kutlamak için alkışladı.

Xinhua - Dünya