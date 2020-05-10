Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
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Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi

Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri
10.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:49

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin bölgesinin Şulan şehri, 11 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine "yüksek riskli bölge" ilan edildi.

Jilin Bölge İdaresi, Şulan şehrinde hepsi aynı ailenin üyeleri ve bu aileyle yakın temasta bulunan kişiler olmak üzere 11 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

TEHDİT SEVİYESİ YÜKSEĞE ÇIKARILDI

Açıklamada, "7 Mayıs günü Şulan'da 1 vaka tespit edildi, 9 Mayıs'ta 11 yeni vaka daha tespit edildi. Jilin bölgesi, epidemiyolojik durumu belirlemedeki devlet standartlarına uygun olarak Şulan şehrinin epidemiyolojik tehdit seviyesini ortadan yükseğe çıkarıyor" dendi.

VUHAN'DA ORTA SEVİYEYE ÇIKARILMIŞTI

Daha önce Vuhan'ın Dongxihu semtinde 16'sı asemptomatik 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine semtin epidemiyolojik tehdit seviyesi düşük seviyeden orta seviyeye yükseltilmişti.

Dünya Manşet

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