Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin bölgesinin Şulan şehri, 11 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine "yüksek riskli bölge" ilan edildi.