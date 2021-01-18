Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu
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Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu

18.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:18

Çin'deki Wucailonghushan altın madeninde meydana gelen patlamada 22 madenci göçük altında kaldı. 10 madencinin durumu belirsizken, 12 madencinin iyi olduğu ve kurtarma ekibine "Lütfen durmayın, sayenizde halen ümidimiz var" diyerek ihtiyaçlarının yazdığı bir not ilettiği öğrenildi.

Shandong eyaletine bağlı Qixia şehrinde bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, göçük altında 22 işçinin kaldığı ve mahsur kalan madencilere ulaşmak için açılan kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta olduklarını öğrenildi.

10 MADENCİNİN DURUMU BELİRSİZ

Quixia Arama Kurtarma ekibine bağlı yetkililer, 12 madencinin hayatta olduğu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu ifade etti. Yetkililer, madenin 5'inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6'ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.

"KURTARMA EKİBİNİN DURMAMASINI İSTİYORUZ"

Göçük altında bulunan 12 işçinin kurtarma ekiplerine ilaç istekleri ve bulundukları durumu anlatan yazılı bir not göndermeyi başardığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilere ait notta, "Acil olarak soğuk ilaç, ağrı kesici, tıbbi bant, harici antiinflamatuar ilaçlara ihtiyacımız var ve 3 kişinin yüksek tansiyonu var. Kurtarma ekibinin durmamasını diliyoruz, böylece hala ümidimiz olabilir. Teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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