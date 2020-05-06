Çin'de engelli annesini diri diri toprağa gömen kişiye "kasten cinayete teşebbüsten" gözaltı

Çin'de engelli annesini toprağa diri diri gömen bir kişi, "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" gözaltına alındı.

Çin'de engelli annesini toprağa diri diri gömen bir kişi, "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" gözaltına alındı.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletine bağlı Cingbien ilçesinde Ma soyadlı bir erkek, 2 Mayıs akşamı 79 yaşındaki engelli annesini el arabasına koyarak evden dışarı çıktı.

Ma, 3 Mayıs gece 02.00'de evine tek başına döndü. Ma, karısı Cang'ın kayınvalidesinin nerede olduğu soruları üzerine, annesini Gansu eyaletindeki akrabalarının yanına gönderdiğini söyledi.

Cang, kocasının, kayınvalidesini evden götürmesinin ardından otobüs garına giderek olayın aslını soruştururken, Ma ise evinden ayrılarak bir daha dönmedi.

Cang, eve gelmeyen kocası Ma'yı polise ihbar etti. Polis tarafından yakalanan Ma, yapılan sorguda annesini terk edilmiş bir mezarlıkta bir çukura gömdüğünü itiraf etti.

Mezarlığın yerini tespit eden polisler, yaşlı anneyi gömüldüğü çukurdan yaklaşık 3 gün sonra sağ çıkardı.

Görgü tanıkları, polisin çukuru kazdığı sırada engelli annenin yardım çığlıklarını duyduklarını aktardı.

Engelli anne tedavi için hastaneye kaldırılırken, oğlu Ma kasten adam öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.

Kaynak: AA