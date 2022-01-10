Çin'de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı - Haberler
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Çin'de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı

Çin'de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 devekuşu sokakları birbirine kattı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 devekuşu sokakları birbirine kattı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan bir çiftlikten yaklaşık 80 deve kuşu kaçtı. Devekuşları, Fusui ilçesinde sokakları birbirine katarken, devekuşlarının bulundukları çiftliğin kapısının açık kalması sonucu kaçtığı belirtildi. Vatandaşlar sokakta koşan devekuşlarını kayıt altına alırken, polisin yardımıyla devekuşlarının 60'ı çiftliğe geri getirilirken, geri kalan devekuşlarını yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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