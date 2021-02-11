Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı
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Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı

11.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:34
Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı

Çin'de İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC) World News'ün (Dünya Haberleri) yayın yapması yasaklandı.

Çin'de İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC) World News'ün (Dünya Haberleri) yayın yapması yasaklandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN'nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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