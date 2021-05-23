Çin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 4 ölü

Çin'in Heilongjiang eyaletinde bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Heilongjiang eyaletinde bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından Çin'in resmi yayın organı Xinhua'ya yapılan açıklamada, Nenjiang Nehri üzerinde 11 kişi ile seyir halinde olan teknenin su almaya başlayarak battığı kaydedildi.

Alabora olan tekneden 2 kişi kurtarılırken 4 kişinin cesetlerine ulaşıldığı, 5 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman