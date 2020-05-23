Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
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Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi. Böylece, Çin, aralık ayından bu yana ilk kez yeni vaka ya da ölüm bildirmemiş oldu.

23.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:11

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.

Böylece Çin, salgının duyurulduğu aralık ayından bu yana ilk kez yeni vaka ya da ölüm bildirmemiş oldu.

GÜNEY KORE'DE 23 YENİ VAKA

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.

Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
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