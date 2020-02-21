Cin Bebek 2 Filmi

21.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:58

İblis'in oğlu olan Ziffar adındaki Cin, Doğa adında bir köylü kıza musallat olur. Hamile kalan Doğa, Cin bebeği doğurmak zorunda kalır. Hem beşeri hem de Cin’ni olan bu bebeğin sahibi olmak isteyen cin kavimleri; insan bedenlerini esir alarak bebeğin peşine düşerler. Kendini bir savaşın içinde bulan Doğa; bu durumdan kurtulmak için Müslüman bir cin aşiretiyle geri dönüşü olmayacak bir anlaşma yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Bülent Aydoslu

Senaryo: Bülent Aydoslu

Oyuncular: Buse Sevindik, Ömer Polat, Onur Çimen, Umut Şeddadi, Esra Kocabaş, Ali Beyat, Nihat Erdal Çimen, Arzum Çimen, Anıl Şeddadi, Bülent Aydoslu, Çınar Çimen

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cin Bebek 2

Yapımcı Firma: Boyoz Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 03.07.2020



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Kaynak: InterSinema.com