Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu
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Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu

16.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:12
Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısı için denek olduğunu söyledi. Belirti olarak halsizlik, üşüme ve düşük dereceli ateş olduğunu ifade eden Demirer, vatandaşlara "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüsün çıktığı Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısı Türkiye'de de sağlık çalışanlarının ardından gönüllüler üzerinde denenmeye başlamıştı.

Üçüncü fazdaki deneme kapsamında aşının ilk dozu 15 Eylül'de Hacettepe Ünivertesi Tıp Fakültesi'nde yapılmıştı. Öte yandan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısı için denek olduğunu belirtti.

BELİRTİLER: HALSİZLİK, ÜŞÜME VE DÜŞÜK DERECELİ ATEŞ

İki hafta arayla iki doz aşı yapıldığını söyleyen Demirer, belirti olarak ise halsizlik, üşüme ve düşük dereceli ateş olduğunu kaydetti.

Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, 'Aşınızı yaptırın' tavsiyesinde bulundu
Prof. Dr. Taner Demirer

"AŞINIZI YAPTIRIN" TAVSİYESİNDE DE BULUNDU

21. günde tam tam bağışıklık oluştuğunu gördüğünü belirten Demirer, ayrıca aşınızı yaptırın diye de tavsiyede bulundu.

Prof. Dr. Taner Demirer'in paylaşımı şu şekilde:

Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, 'Aşınızı yaptırın' tavsiyesinde bulundu
Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, 'Aşınızı yaptırın' tavsiyesinde bulundu
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