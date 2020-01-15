Çimsa'nın inovatif ürünü DURO'ya Arkitera'dan ödül

15.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:06

Çimsa, yapı ve mimarlık sektörünün prestijli ödülleri olan Arkitera Ödülleri'nde DURO ürünüyle, "Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri, Kaba Yapı Bileşenleri" kategorisinde Arkitera Yapı Malzemesi Ödülü'ne layık görüldü.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10. kez takdim edilen Arkitera Ödülleri, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Çimsa, DURO ürününün performansı, malzemenin özellikleri, standartlara uygunluğu ve çevre dostu olması ile bu ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, Çimsa ile Ar-Ge ve inovasyon alanında çimento sektöründe öncü olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuruluşu 2001 yılına dayanan Çimsa'nın Ar-Ge Merkezi 'Formülhane', çimento kullanıcılarının ihtiyaçları için global bir çözüm merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Merkezimizde son olarak geliştirdiğimiz ürünümüz DURO bizim için çok değerli. Çünkü bu ürünümüz Türkiye'de sadece Çimsa tarafından üretiliyor. DURO'yu demir çelik endüstrisinde üretim verimliliğini arttırmak için özel olarak geliştirdik.

Alternatiflerine göre yapısında flor içermemesi sayesinde hem çevre hem de sıcak dostu bir malzeme. DURO'nun Türkiye'de yapı ve mimarlık sektörünün prestijli bir kurumu tarafından onurlandırılması da bizim için mutluluk verici."

Kaynak: AA