Çimsa'nın 6 Aylık Cirosu, Bir Önceki Yıla Kıyasla %35 Arttı!

Türkiye'nin Sabancısı'ndan aldığı güç ve 46 yıllık tecrübesi ile Çimsa, yılın ilk 6 ayında karlı büyüme yolculuğunu sürdürdü. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ile paylaşılan finansal verilere göre Çimsa'nın 6 aylık cirosu 853.343.771 milyon TL; net karı ise 117.436.245 milyon TL olarak gerçekleşti.

ÜLKE EKONOMİSİNE VE TOPLUMA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, "Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar neticesinde, geride bıraktığımız ilk 6 ay güçlü ekonomik performansımızı taçlandırdığımız, emeklerimizin meyvesini topladığımız bir dönem oldu. 2017 yılında yaklaşık 103,8 milyon ABD Doları tutarında gerçekleştirdiğimiz ihracat ile Türkiye İhracatçılar Birliği'nin (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Türkiye İhracat Şampiyonları Ödülleri'nde, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ilk üç firması arasında yer aldık. Ayrıca, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk 100 şirket arasında yer alarak, ekonomik gelişmeye sağladığımız katkıyı gözler önüne serdik" dedi.

Özhatay "Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global oyuncusu olarak attığımız adımlarla şirketimizi geliştirmenin yanı sıra, faaliyette olduğumuz iller başta olmak üzere insan hayatına ve çevreye yatırım yaparak, kalıcı değer yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Niğde'de 8 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez Kayseri'de gerçekleştirilen 'Yaz Çocukları' projemiz ile fabrika çalışanlarının çocukları ve civar köylerde ikamet eden toplam 863 çocuğun fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlanmasına destek olduk. Ayrıca, fabrika çalışanlarımızın işbirliğiyle, Çimsa Niğde Geri Dönüşüm Parkı'nda atıkların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde geri kazanımını sağladık. Bütün bu çalışmalarla hedefimiz, yaşadığımız toplum için değer üretmektir" şeklinde konuştu.