Çimko Çimento ve Gaziantep Ytong Çalışanları İftarda Buluştu

SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento Beton Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gaziantep Ytong çalışanları iftarda buluştu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ve Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Tuğlu'nun düzenlediği iftar yemeğine, çalışanlar eşleri ve çocukları ile katıldı.

Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut, Sanko Özel Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. Strateji Direktörü Ali Tarlakazan, İnsan Kaynakları Direktörü Çiğdem Gürbüz, Kurum İlişkileri Müdürü Oktay Özsoy'un da katıldığı iftar yemeği öncesi konuşan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, çalışanların ramazan ayını kutladı. Daha sonra masaları tek tek dolaşan Adil Sani Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu ve Tansu Tuğlu, konuklara "hoş geldiniz" dedi.

Çimko Çimento ve Gaziantep Ytong'da 10, 15, 20 ve 25 yıldan beri çalışanlara, içerisinde lazerle işlenmiş fotoğrafları bulunan kristal plaket ve armağanları takdim edildi. Yapılan çekiliş sonrası şanslı 5 çalışan tam, 5 çalışan yarım altın kazandı. - GAZİANTEP