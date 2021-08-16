Cimilli İbo kimdir, gerçek adı ne? Cimilli İbo nereli, kaç yaşında vefat etti? Cimilli İbo (İbrahim Özer) 'in hayatı ve biyografisi!

Son Dakika: Karadeniz'in sevilen şarkıcılarından Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer'in, rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan tahliller sonucunda koronavirüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Cimilli İbo'nun hayatı ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki, Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo hayatı ve biyografisi nedir? Cimilli İbo gerçek adı nedir? Cimilli İbo öldü mü?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo hayatı ve biyografisi nedir? Cimilli İbo gerçek adı nedir? Cimilli İbo öldü mü? İşte detaylar haberimizde…

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir.

Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.

CİMİLLİ İBO ÖLDÜ MÜ? SAĞLIK DURUMU NEDİR?

2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanmış ve böbrek yetmezliği yaşıyordu. Ayrıca Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı.

49 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi süresinde kanında aşırı enfeksiyona rastlanan Cimilli İbo, hayata veda etti.

Cenazesi yarın Rize İkizdere'den kalkacak olan Cimilli İbo, Cimil'de defnedilecek.