"Cimilli İbo" ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

"Cimilli İbo" olarak tanınan Özer için Rize Sahil Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, şarkıcı Davut Güloğlu, Onay Şahin ve Şükrü Güler, oyuncu Zafer Kalfa ile sanatçının sevenleri katıldı.

Karadenizli sanatçı Şükrü Güler, burada yaptığı konuşmada, Özer'in, vefatı ile herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek, "Karadeniz'de sevilen bir isim ve ağabeyimiz. Önce Ayhan Alptekin ağabeyimiz vefat etti, şimdi de Cimilli İbo. Sözün bittiği yer derler ya işte oradayız şimdi. Çok üzgünüz." dedi.

Davut Güloğlu ise Karadeniz'in, önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Allah yerini ve mekanını cennet eylesin. Ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Kalfa da "Bizim için değerliydi. Güzel bir dost, Karadeniz'den eksildi. Benim gözlerim Karadeniz'in diğer değerlerini bu cenazede aradı." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Özer'in ağabeyi İsmail ve kardeşi Bayram Özer taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından İbrahim Özer'in cenazesi, İkizdere ilçesine bağlı Başköy köyüne gönderildi.

Özer'in cenazesi, cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal