Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk - Haberler
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Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'da çok sayıda genç, çimento yüklü traktörün römorkunda tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da çok sayıda genç, çimento yüklü traktörün römorkunda tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Akabe yokuşunda yaşandı. Çok sayıda genç, seyir halindeki traktörün römorkunda tehlikeli bir şekilde yolculuk etti. Çimento torbalarının üzerinde hiçbir önlem almadan oturup yolculuk eden gençler, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Römorkun yanı sıra traktörün üzerinde de gençlerin olduğu görüldü. Yokuş yukarı ilerleyen traktördeki gençlerin büyük bir tehlike yaşamlarının yanında üşüdükleri de gözlendi. - ŞANLIURFA

Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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