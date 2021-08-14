CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI'NDA, TIR'DA 2 BİN 533 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, TIR'ın çekicisine gizlenen, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin 533 tarihi sikke ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, TIR'ın çekicisine gizlenen, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin 533 tarihi sikke ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli devriye faaliyeti yürüttüğü sırada şüphe üzerine TIR, X-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, TIR'ın çekicisinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Arama hangarındaki detaylı kontrollerde, TIR'ın çekicisinin ön konsolunda gizlenen 8 paket bulunduğu, paketlerin içinde de tarihi eser görünümünde sikkelerin olduğu belirlendi. Ele geçirilen sikkeler, inceleme yapılmak üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Hatay Müze Müdürlüğü'nün yaptığı incelemede; sikkelerden 308'inin Helenistik döneme, 2 bin 16'sının Roma ve 209'unun da Bizans dönemine ait olduğu saptandı. Sikkeler, Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sorumlular hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı