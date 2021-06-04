Çılgın Ortak Filmi
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Çılgın Ortak Filmi

Çılgın Ortak Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Çılgın Ortak filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Çılgın Ortak filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Özgür Selvi'nin yaptığı komedi filminin başrollerinde Nur Erkul ve Sinan Çalışkanoğlu yer alıyor.

Yönetmen: Özgür Selvi

Senaryo: Özgür Selvi

Oyuncular: Sinan Çalışkanoğlu, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ali Tarık Fındık, Mehmet Yıldırım, Fatma Yılmaz, Mehmet Emre Ertunç, Polen Ocakoğlu, Melisa Şalgam, Burak Er, Sinan Bengier

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Çılgın Ortak

Yapımcı Firma: Selvi İstanbul Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 09.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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