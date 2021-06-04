Çılgın Ortak Filmi
Çılgın Ortak filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Çılgın Ortak filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Özgür Selvi'nin yaptığı komedi filminin başrollerinde Nur Erkul ve Sinan Çalışkanoğlu yer alıyor.
Yönetmen: Özgür Selvi
Senaryo: Özgür Selvi
Oyuncular: Sinan Çalışkanoğlu, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ali Tarık Fındık, Mehmet Yıldırım, Fatma Yılmaz, Mehmet Emre Ertunç, Polen Ocakoğlu, Melisa Şalgam, Burak Er, Sinan Bengier
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Çılgın Ortak
Yapımcı Firma: Selvi İstanbul Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 09.07.2021
Çılgın Ortak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com