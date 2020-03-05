Çılgın Köpekler Filmi
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Yönetmenliğini James Snider'in yaptığı animasyon filmin senaryosunu birçok yapımda beraber çalıştığı BC Fourteen kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Thomas Freeley, Maria Petrano ve Jacob Whiteshed gibi isimler görev alıyorlar.
Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Dog Town
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 08.05.2020
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Kaynak: InterSinema.com