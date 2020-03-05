Çılgın Köpekler Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Yönetmenliğini James Snider'in yaptığı animasyon filmin senaryosunu birçok yapımda beraber çalıştığı BC Fourteen kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Thomas Freeley, Maria Petrano ve Jacob Whiteshed gibi isimler görev alıyorlar.

Yönetmen: James Snider

Senaryo: BC Furtney

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Dog Town

Yapımcı Firma: Özen Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 08.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com