Çıldır Kaymakamı Taş görevine başladı
Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Adıyaman Besniye atanan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yerine Afyonkarahisar İhsaniye ilçe Kaymakamı Alper Taş atanmıştı.
Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Adıyaman Besniye atanan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yerine Afyonkarahisar İhsaniye ilçe Kaymakamı Alper Taş atanmıştı.
7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Ardahan Çıldır İlçe Kaymakamlık görevine atanan Kaymakam Alper Taş ilçede görevine başladı. - ARDAHAN