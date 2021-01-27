Cilbab nedir? Cilbab sözlük anlamı! Müslümanlıkta Cilbab!
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Cilbab nedir? Cilbab sözlük anlamı! Müslümanlıkta Cilbab!

27.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:40
Cilbab nedir? Cilbab sözlük anlamı! Müslümanlıkta Cilbab!

Müslümanlıkta sıkça duyulan, kadınların günlük olarak kullandığı kıyafete verilen ad olan Cilbab nedir? Cilbab sözlük anlamı! Müslümanlıkta Cilbab!

Cilbab anlamı nedir, ne anlama gelir? Cilbab Kur'an-ı Kerim! Sözlükte, Müslümanlıkta anlamı nedir? Kadınların örtülmesi ile alakalı Cilbab kelimesi anlamı nedir?

CİLBAB ANLAMI! SÖZLÜKTE CİLBAB

Cilbab, Müslüman kadınların bedenlerini örtmek giydiği çarşaf, ferace ve car olarak adlandırılır. İnsanların vücutlarının görünmemesi için örfi, tabii, fıtri veya dini gerekçe ile örtmesidir.

MÜSLÜMANLIKTA CİLBAB NE DEMEK?

Cilbab mümin kadınların Allah`ın tesettür emrine uymak için giydikleri dış örtünün Kur`an-ı Kerîm`deki adıdır. Kur'an-ı Kerim'de cilbab ile ilgili şöyle buyurulur; "Ey Peygamber! hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir. " (el-Ahzab, 33/59)..

Cilbab nedir? Cilbab sözlük anlamı! Müslümanlıkta Cilbab!
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