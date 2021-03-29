Çil yavrusu ne demek? Çil yavrusu gibi dağılmak ne demek? Çil yavrusu deyiminin anlamı nedir?
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Çil yavrusu ne demek? Çil yavrusu gibi dağılmak ne demek? Çil yavrusu deyiminin anlamı nedir?

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Çil yavrusu ne demek? Çil yavrusu gibi dağılmak ne demek? Çil yavrusu deyiminin anlamı nedir?

Günlük hayatımızda sık sık deyimler ve atasözlerini kullanırız. Son zamanlarda aratılan deyimler arasında ise çil yavrusu gibi dağılmak yer almaktadır. Peki, Çil yavrusu gibi dağılmak deyiminin anlamı nedir? Çil yavrusu gibi dağılmak deyiminin hikayesi nedir? Çil yavrusu gibi dağılmak nedir? Çil yavrusu ne demek? Çil yavrusu gibi dağılmak ne demek? Çil yavrusu deyiminin anlamı nedir? TDK Çil yavrusu gibi dağılmak anlamı nedir?

Günlük hayatımızda sık sık deyimler ve atasözlerini kullanırız. Son zamanlarda aratılan deyimler arasında ise çil yavrusu gibi dağılmak yer almaktadır. Peki, Çil yavrusu gibi dağılmak deyiminin anlamı nedir? Çil yavrusu gibi dağılmak deyiminin hikayesi nedir? Çil yavrusu gibi dağılmak nedir? Çil yavrusu ne demek? Çil yavrusu gibi dağılmak ne demek? Çil yavrusu deyiminin anlamı nedir? TDK Çil yavrusu gibi dağılmak anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇİL YAVRUSU NE DEMEK?

Kalabalık için bir tehlike karşısında birdenbire her biri bir yana kaçıp yok olmak anlamlarında kullanılır.

"Polisi görünce çil yavrusu gibi dağıldılar"

Bir topluluğun belli bir etken sonucu acele dağılmasıdır.

TDK ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILMAK NE DEMEK?

TDK'ya göre Çil yavrusu gibi dağılmak;

Toplu olarak bulunan insanların her biri bir yana dağılmak anlamında kullanılmıştır.

"Aralıkla sekiz dokuz çocuk çıkıp çil yavrusu gibi dağılıp gittiler." - Fikret Otyam

ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILMAK DEYİMİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Topluluk halinde bulunan insanların, hayvanların her birinin bir yana dağılması anlamında bir deyim. Keklik kuşunun bir adı da çildir. Tüylerindeki benekler yüzünden bu isim verilmiştir. Dişi keklik yavru çıkarınca, onlarla hiç ilgilenmez, kendi başlarına bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular, seke seke çevreye dağıldıklarından, sözün buradan kaynaklandığı söylenebilir.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 08:55:48. #1.14#
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