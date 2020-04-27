Çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi - Haberler
Yıldıztepe, Nazilli, Aydın, Güncel, Haber

Çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

27.04.2020 05:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 05:59
Çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi 33 sokakta Kazım Tekin'e (71) ait iki katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Kazım ve Hatice Tekin (68) çifti, komşularının yardımıyla binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen yaşlı çifte ambulansta müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haberler
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Semih Yalçın Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Falcao Mesut Özil Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Kim Jong Un
Şu an buradasınız: Çıkan ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 06:04:20. #1.14#
title