Cihat Yaycı kimdir? Tümamiral Cihat Yaycı nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cihat Yaycı kimdir? Tümamiral Cihat Yaycı nereli, kaç yaşında?

Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı hayatı merak ediliyor. Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemilerinde çeşitli görevler aldı. Cihat Yaycı kaç yaşında? Tümamiral Cihat Yaycı biyografisi...

Cihat Yaycı kimdir? Tümamiral Cihat Yaycı nereli, kaç yaşında?
16.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:31

ihat Yaycı, Elazığ'da doğdu. Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nin ardından ABD'de Fizik Mühendisliği ile Elektronik Mühendisliği dallarında yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında da doktorasını tamamlayan Cihat Yaycı hayatı haberimizde.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu, 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yürüttü.

FİZİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ALDI

2000 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olan Cihat Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve devamında Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. "Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi" ana bilim dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD'de "Fizik Mühendisliği" ile "Elektronik Mühendisliği" dallarında yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" ana bilim dalında da doktorasını tamamladı.

MOSKOVA SİLAHLI KUVVETLER ATAŞESİ OLDU

Cihat Yaycı, 30 Ağustos 2012 tarihinden itibarenTuğamiralliğe terfi etti, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini yerine getirdi.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe getirildi, 2016-2017 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı görevini üstlendi. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Yaycı, Müşerref Yaycı ile evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti Haber
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler Haber
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Karar Ali Koç İngiltere
Şu an buradasınız: Cihat Yaycı kimdir? Tümamiral Cihat Yaycı nereli, kaç yaşında? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 11:18:14. #1.15#
title