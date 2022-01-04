Cihat Kısa kimdir? Cihad Kısa kaç yaşında, nereli? Cihat Kısa hayatı ve biyografisi!

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CİHAT KISA KİMDİR?

1976 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğan Cihad Kısa, ilk ve orta öğretimini Muğla'da tamamladı.

Cihad KısaLisans eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek Lisans için İzmir'e gitti. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri'nde Yüksek Lisans yapan Kısa, aynı bölümde doktorasını bitirdi.

Kısa, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi görevini üstlenmekte olup, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. 2015 yılından bu yana aynı bölümde doçent olarak görev yapmaktadır.

EĞİTİM BİLGİLERİ

LisansUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat1999

Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı2004

DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı2013

Yardımcı DoçentDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi2015

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