Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Cihangir'in ortasında beni aldatmaz

Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz ay sevgilisi Onur Ünlü'nün bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesine, "Sanmıyorum ki Cihangir'in ortasında beni aldatsın. O kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi

Uzun süredir kendisinden 20 yaş büyük küçük olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz ay Cihangir'de genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Ergüçlü, sevgilisinin bu görüntülerinin ardından sessizliğini bozdu. "CİHANGİR'DE BENİ ALDATIRSA KENDİMDEN ŞÜPHE ETMELİYİM" Şimdilerde yayın hayatına yeni başlayan Alev Alev dizisinde başrol oynayan Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda eğlendi. Geçtiğimiz ay sevgilisi Onur Ünlü'nün Cihangir'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntülemesi hatırlatılmasıyla konuşan Ergüçlü, "Sanmıyorum ki Cihangir'in ortasında beni aldatsın. O kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi.