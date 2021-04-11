CİHANGİR'DE TEPKİ YAĞAN KADINA SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haber Hasan YILDIRIMİSTANBUL DHACihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı.

Haber Hasan YILDIRIMİSTANBUL DHA

Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı. Polis, görüntülerdeki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Konuyla ilgili emniyette herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı