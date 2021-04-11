Cihan Şimşek koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayılarıda tekrar Türkiye'de kritik seviyelere ulaştı. Koronavirüs dizi setlerini de vurmaya devam ediyor. Bir çok dizi setinde çekimlerin durdurulmasına yol açan salgından Kardeşlerim dizisinden de kötü haber geldi.