Cihan Şimşek koronavirüse yakalandı
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Cihan Şimşek koronavirüse yakalandı

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Cihan Şimşek koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayılarıda tekrar Türkiye'de kritik seviyelere ulaştı. Koronavirüs dizi setlerini de vurmaya devam ediyor. Bir çok dizi setinde çekimlerin durdurulmasına yol açan salgından Kardeşlerim dizisinden de kötü haber geldi.

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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dünyayı savaş verdiği koronavirüs salgını bir çok dizi setinde çekimlerin durdurulmasına yol açtı. Dizi setlerinde alınan tüm önlemlere rağmen peş peşe kovid vakaları haberleri geliyor. Son olarak Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan oyuncunun sahneleri senaryodan çıkardı. Karantinaya giren Şimşek sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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