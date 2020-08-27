Çiğli'deki iki parkı Başkan Nazlıaka açacak Çiğli Belediyesi tarafından kadın cinayetlerine kurban giden Ceren Özdemir ile Fatma ve Habibe kardeşlerin adlarının verildiği iki parkın açılışı, yarın CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından kadın cinayetlerine kurban giden Ceren Özdemir ile Fatma ve Habibe kardeşlerin adlarının verildiği iki parkın açılışı, yarın CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından Köyiçi ve Balatçık mahallelerinde yapılan iki parkın açılışı, 9 Ağustos'ta CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirilecek. Sosyal mesafeli yapılacak açılış töreni, Ordu'da katledilen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in adının verildiği Balatçık Mahallesindeki parkta yapılacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilmesinin ardından ilk kez İzmir'e gelecek Nazlıaka, aynı anda Çiğli'de öldürülen kardeşler Fatma Akdağ ve Habibe Çevik'in adının verildiği Köyiçi'ndeki parkın açılışını da gerçekleştirecek. 8789/1 Sokak TüvTürk yanı Balatçık Mahallesinde bulunan Ceren Özdemir Parkı, yarın 11.00'de açılacak. Protokol, daha sonra diğer parkın açılışını gerçekleştirecek. - İZMİR

Kaynak: İHA