Çiğli'de "Kuş Cenneti Felsefe Günleri" sempozyumu

26.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:59

Çiğli Belediyesi ve İzmir Felsefeciler Derneği iş birliğinde, "Kuş Cenneti Felsefe Günleri" isimli sempozyum düzenlendi.



Doğa ve çevre dostu uygulama ve hizmetleriyle dikkatleri üzerine çeken Çiğli Belediyesi, yaşanabilir ve sağlıklı bir gelecek amacıyla iki gün süren "Kuş Cenneti Felsefe Günleri" sempozyuma ev sahipliği yaptı. Çiğli Belediyesi ve İzmir Felsefeciler Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda yapıldı. Sempozyumun ilk gününde, konuşmacıların da yer aldığı Kuş Cenneti gezisi düzenlendi. Öğretim görevlilerinin fikirlerini paylaştığı sempozyumda, doğa ve çevre konuları felsefi pencereden ele alındı. Yaşanan doğa tahribatına yönelik atılması gereken adımların yol haritası da sempozyumda belirlendi.



Sağlıklı bir gelecek için doğaya sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediye olarak hayata geçirdiğimiz bütün fiziki projelerde doğaya ve çevreye olan etkilerini göz önünde bulunduruyoruz; çünkü gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak gibi bir sorumluluk taşıyoruz. İlçemizde çevre ve doğa ile ilgili atılacak adımlarla ilgili bu alanda uzman kişilerle sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu bağlamda, çok değerli bilimsel çalışmalara imza atmış öğretim görevlilerinin de katıldığı 'Kuş Cenneti Felsefe Günleri' düzenledik. İki gün süren sempozyumda çevre ve doğa ile ilgili yapılması gerekenler enine boyuna tartışıldı. Çiğli, yeşiliyle, suyuyla, havasıyla ve sokaklarda yaşayan canlılarıyla mutlu bir kent olacak" dedi.



Etkinliğe ayrıca; Prof. Dr. Kubilay Aysevener, Doç. Dr. Kurtul Gülenç, Doç. Dr. Sibel Kibar Kavuş, Dr. Öğr. Üy. Aslı Favaro, Doç. Dr. Yavuz Adugit, Dr. Öğr. Üy. Gamze Keskin, Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu, Dr. Öğr. Üy. Ömer Aygün, Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ve Doç. Dr. Bekir Zakir Çoban katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA