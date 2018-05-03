Çiğli Belediyesi Araç Filosu Güçlendi

Çiğli Belediyesi hizmet araçları filosuna her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Çiğli Belediyesi 9 yeni aracı düzenlenen törenle hizmete sundu.

Çiğli Belediyesi vatandaşların taleplerini daha hızlı sonuçlandırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni araçlar satın alarak filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye araç filosuna, ikisi vinçli bomlu olmak üzere 6 adet çöp kamyonu, 1 adet oto kurtarma, 1 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet de donanımlı hasta nakil ambulans eklendi.

Çiğli Cumhuriyet Meydanında düzenlenen araçların hizmete alım törenine Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan, CHP Çiğli İlçe Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile DİSK 5 No'lu Şube ile Tüm Bel Sen 2 No'lu şube yöneticileri, muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hasan Arslan yaptığı açıklamada, hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi için araç filosunu genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

"54 yeni araç"

Vatandaşların belediye hizmetlerinden maksimum derecede yararlanabilmelerini sağlamak adına çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ve bu anlamda hizmet seferberliğini sürdüreceklerini belirten Başkan Arslan, "2014'te göreve geldiğimizden bu yana 4 yılda Çiğlimize çok hizmet verdik. Bunlardan bir tanesi de belediyemizin araç ve iş makinesi filosunu yenilemekti. Belediye çalışma arkadaşlarım ve meclis üyelerimizle birlikte çok masraf çıkaran iş makinelerimizi devre dışı bırakıp yenileriyle değiştirdik. Bu güne kadar 54 aracı belediyemize kazandırdık. Yaptığımız her şey Çiğli halkı için. Halkımıza verdiğimiz sözlerin geçmişte olduğu gibi bugün de arkasındayız. Görevi devraldığımızdan bu yana halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sayede yeni alınan araçlarımızla işçilerimizin can güvenliği içinde, daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamış olacağız. Belediye personelimizin kazasız belasız çalışmalarını sürdürmelerini dileyerek, yeni araçlarımızın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR