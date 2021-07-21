Ciğer yıkanır mı? Hamilelikte ciğer yenir mi?

Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlar elde edilen etin nasıl yıkanacağını, nasıl pişirileceğini araştırıyor. En çok aratılan soruların başında Ciğer yıkanır mı? Hamilelikte ciğer yenir mi? yer almaktadır.